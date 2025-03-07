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Трамп оценил высказывание Макрона о «ядерном зонтике» над Европой

Трамп подчеркнул, что следует «избавиться» от ядерного вооружения.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы «противоположного» тому, что предлагает французский лидер Эммануэль Макрон, говоря о ядерном вооружении.

«Было бы здорово, если бы нам не приходилось говорить об этом», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в Белом доме, он ответил на вопрос о том, как оценивает высказывание Макрона.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что следует «избавиться» от ядерного вооружения.

Напомним, Макрон заявил, что над европейскими государствами должен появиться «ядерный зонтик».

По словам военного эксперта полковника Анатолия Матвийчука, в Европе в ужасе от высказываний Макрона.