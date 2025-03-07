ЦСКА объявил о переходе аргентинского футболиста Вильягры

Аргентинский полузащитник Родриго Вильягра подписал контракт с московским футбольным клубом ЦСКА, как сообщил официальный представитель команды.
Соглашение с игроком рассчитано до декабря 2028 года, с возможностью продления еще на один год. Вильягра будет выступать за армейцев под пятым номером на спине.
Футболист присоединился к ЦСКА на правах свободного агента, и по правилам регламента ему позволено быть заявленным в клубе в течение двух недель после закрытия трансферного окна, которое в России состоялось 21 февраля.
Вильягра, которому 24 года, ранее выступал за аргентинский «Ривер Плейт», где провел 36 матчей и сделал одну голевую передачу. ЦСКА в данный момент занимает 6-е место в таблице чемпионата России с 32 очками после 19 туров, и следующий матч команда сыграет 8 марта против «Химок».
Ранее сообщалось, что нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам среди российских футболистов.