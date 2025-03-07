Астроном Рублева оценила шансы обнаружить еще одну планету в Солнечной системе

На сегодняшний день ученые официально признают восемь планет, не считая Плутона, который был разжалован в категорию карликовых тел. Однако некоторые специалисты уверены, что за орбитой Нептуна может скрываться еще один крупный объект. О его возможном существовании говорят аномалии в движении тел.