Астроном Рублева оценила шансы обнаружить еще одну планету в Солнечной системе

Несмотря на стремительное развитие науки, Солнечная система все еще хранит множество тайн. Одна из главных загадок — возможность существования неизвестной планеты на ее дальних рубежах. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала KP.RU о шансах на ее обнаружение.
— На вопрос, когда мы ее обнаружим, точного ответа нет. Как нет и четких окраин Солнечной системы. Вероятность обнаружения «новых» тел на отдаленных рубежах нашей планетной системы и за ее пределами существует, и поиск ведется, — отметила астроном.
На сегодняшний день ученые официально признают восемь планет, не считая Плутона, который был разжалован в категорию карликовых тел. Однако некоторые специалисты уверены, что за орбитой Нептуна может скрываться еще один крупный объект. О его возможном существовании говорят аномалии в движении тел.
Ранее подобные гравитационные отклонения привели к открытию Нептуна. Исследуя странности в движении Урана, астрономы вычислили, где должна находиться новая планета. И действительно ее обнаружили. Однако попытки поиска так называемой «Планеты Х», масса которой могла быть в 5−10 раз больше земной, пока не принесли успеха.