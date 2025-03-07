Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 марта 2025

Тепло придет не только в областной центр, но и в другие части региона. В некоторых районах столбик термометра днем покажет −3… 2 градуса. При том, что ночью прогнозируют двадцатиградусные морозы. Ветер будет юго-восточный, юго-западный с порывами до 14 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 7 марта 2025.