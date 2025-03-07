Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 марта 2025

Погода в Иркутске 7 марта 2025 порадует жителей города по-настоящему весенними температурами. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, днем воздух прогреется до 0… 2 градусов.
Погода в Иркутске 7 марта 2025.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный ночью 3−8 м/с, днем 6−11 м/с. Температура ночью −13…-15, — поделились в метеобюро.
Тепло придет не только в областной центр, но и в другие части региона. В некоторых районах столбик термометра днем покажет −3… 2 градуса. При том, что ночью прогнозируют двадцатиградусные морозы. Ветер будет юго-восточный, юго-западный с порывами до 14 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 7 марта 2025.