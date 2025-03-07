Врач эвакуировала тело погибшего мужа из зоны СВО: Путин пообещал наградить женщину-героиню

Врач Айдысмаа Монгуш самостоятельно вынесла тело мужа из зоны специальной военной операции. Медик родилась в городе Кызыл, где сейчас живет ее семья. Женщина отправилась на СВО и стала командиром эвакуационного взвода. Теперь героиню наградят, пообещал президент России Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с работницами и подопечными фонда «Защитники Отечества». В ходе беседы Айдысмаа Монгуш поделилась с президентом своей историей. Сотрудницы фонда порекомендовали женщине-героине после службы вернуться домой и заниматься семьей. У медика трое детей. Владимир Путин поддержал просьбу работниц фонда. Он также пообещал наградить героиню.
История не оставила равнодушным и главу Республики Тува Владислава Ховалыга. Он дал обещание поддерживать семью врача. Глава Тувы подчеркнул, что теперь помощь будет оказывать и государство.
Супруги Монгуш не смогли служить в одном подразделении. Они оказались в разных частях. Муж и жена не виделись больше года. По словам женщины, расстояние было небольшим, не более 40 километров. Однако встретиться с мужем она не смогла.
Владимир Путин также передал орден «Золотая звезда» супруге погибшего офицера Ольге Чебневой. Ее муж погиб в Курской области. Он и его сослуживцы помешали движению боевиков Вооруженных сил Украины. Враги попытались прорваться вблизи Курской Атомной электростанции. Муж Ольги Чебневой взял на себя роль командующего также еще несколькими крупными подразделениями. Он защищал товарищей и помогал гражданским в Курской области.
Президент России настоял и на еще одном награждении. Он присудил звание Героя России бывшему заключенному. Владимир Путин объяснил, что все солдаты, борющиеся за свободу Отечества, должны быть равны. Не важно, как они оказались в зоне боевых действий. Поэтому президент РФ все же настоял на решении предоставить бывшему заключенному звание Героя России.