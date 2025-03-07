«РВ»: робот «Тарик» поддерживает наступление штурмовых групп у Улаклы в ДНР

Роботизированный комплекс «Тарик поддерживает наступление российских штурмовых групп у Улаклы в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал “Операция Z: Военкоры Русской Весны”.
Военкоры показали соответствующие кадры.
«Боевой дрон выпускает дымы, прикрывая и сохраняя жизни нашим бойцам при наступлении на южнодонецком направлении», — говорится в сообщении.
Напомним, в феврале ВС РФ освободили населённый пункт Улаклы в ДНР.
Ранее сообщалось, что российский дрон победил в бою робота Вооружённых сил Украины с пулемётом.