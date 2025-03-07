«У нас много людей, которые не работают, может даже не живут, а получают чеки»: Трамп приказал сократить Кабмин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп занялся чисткой сотрудников Кабинета министров. По его словам, не все люди на постах работают добросовестно. Соответственно, их нужно выгнать. Если члены Кабинета министров не сделают это самостоятельно, ими займется глава департамента по эффективности работы правительства США Илон Маск, заявил Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.