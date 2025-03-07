«У нас много людей, которые не работают, может даже не живут, а получают чеки»: Трамп приказал сократить Кабмин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп занялся чисткой сотрудников Кабинета министров. По его словам, не все люди на постах работают добросовестно. Соответственно, их нужно выгнать. Если члены Кабинета министров не сделают это самостоятельно, ими займется глава департамента по эффективности работы правительства США Илон Маск, заявил Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.
Дональд Трамп заявил, что государство вышло из-под контроля: людей, служащих в администрации, стало слишком много. Некоторые даже не работают или уже не живут, а до сих пор получают чеки на свое имя.
«Я хочу, чтобы члены Кабинета сохранили хороших людей. А те, которые плохо делают свою работу, которые ненадежны, кто не появляется на работе, могут быть сокращены», — добавил Трамп, уточнив, что будет лично за этим следить.
Американский лидер также приказал очистить Вашингтон от палаток бездомных. Они находятся повсюду. В первую очередь, их нужно убрать от зданий Госдепа и Белого дома.