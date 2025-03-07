Трамп: Маск вернет застрявших на МСК астронавтов за две недели

Накануне, как сообщал сайт KP.RU, Илон Маск заявил, что застрявших на МСК астронавтов можно было бы вернуть ещё полгода назад. Миллиардер отметил, что его компания SpaceX могла бы отправить еще один корабль Dragon, но не получила разрешения от действующей тогда администрации Джо Байдена.