Трамп: Маск вернет застрявших на МСК астронавтов за две недели

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что миллиардер и советник его администрации Илон Маск сможет за две недели вернуть застрявших на МКС астронавтов на Землю.
Речь идет об астронавтах НАСА Барри Юджине Уилморе и Суните Уильямс. Их миссия должна была подойти к концу в июне 2024 года, но, из-за неисправности космического корабля, срок их возвращения постоянно сдвигался.
«Я попросил Илона. Я сказал: “Сделай мне одолжение. Можешь ли ты вытащить их?” Он ответил: “Да”», — добавил Трамп и отметил, что Маск уже готовится к проведению полета. По словам президента США, он может состояться уже через две недели.
Виновником ситуации на МКС Трамп назвал бывшего президента Джо Байдена. По его мнению, предшественнику было попросту стыдно, в связи с чем он решил оставить астронавтов там.
Накануне, как сообщал сайт KP.RU, Илон Маск заявил, что застрявших на МСК астронавтов можно было бы вернуть ещё полгода назад. Миллиардер отметил, что его компания SpaceX могла бы отправить еще один корабль Dragon, но не получила разрешения от действующей тогда администрации Джо Байдена.