Частота выявления рака в Екатеринбурге выросла почти в 4 раза

Благодаря проекту «Добро на предприятие», предполагающего выездные диспансеризации на предприятиях и и «зеленые коридоры» в поликлиниках, за год обследовано 33 542 человека. У 49,5% из них диагностированы заболевания или имеются подозрение на них. В Екатеринбурге участие в проекте приняли 9 медицинских организаций. Также в рамках проекта на предприятия выезжают мобильные комплексы, в том числе лучевой диагностики, что позволяет провести первый этап диспансеризации без отрыва работника от производства.