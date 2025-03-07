Частота выявления рака в Екатеринбурге выросла почти в 4 раза

Как сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Демидов, в минувшем году в Екатеринбурге медицинская профилактика охватила 568 482 человек.
Из них диспансеризацию прошло 439 424 человека, углубленную диспансеризации — 27 851 человек, профилактические осмотры посетило 129 058 человек, репродуктивной диспансеризации подверглось 55 052 человека.
В 2024 году в ходе профмероприятий было зарегистрировано более 1 миллиона 100 тысяч неинфекционных заболеваний, что на 44% больше, чем годом ранее. Также отмечен рост случаев хронических заболеваний, выявленных впервые (42 695 новых случаев, что на 49,3% выше показателей прошлого периода).
Лидером среди выявленных недугов являются заболевания системы кровообращения и сахарный диабет. Фактически в 4-кратный рост показали злокачественные заболевания — количество выявленных случаев выросло в 3,8 раза. Порядка 60% из них выявляется на ранних стадиях.
В ходе проекта «Контроль здоровья», за прошлый год узкими специалистами было дополнительно обследовано более 350 тысяч человек. По результатам проведенных онкоскринингов подозрение на рак выявлено у более чем 1,5 тысячи человек, а у 570 зафиксированы патологии пищеварительного тракта.
Благодаря проекту «Добро на предприятие», предполагающего выездные диспансеризации на предприятиях и и «зеленые коридоры» в поликлиниках, за год обследовано 33 542 человека. У 49,5% из них диагностированы заболевания или имеются подозрение на них. В Екатеринбурге участие в проекте приняли 9 медицинских организаций. Также в рамках проекта на предприятия выезжают мобильные комплексы, в том числе лучевой диагностики, что позволяет провести первый этап диспансеризации без отрыва работника от производства.
Планируется, что в этом году профилактические осмотры пройдут 125 165 екатеринбуржцев, диспансеризацию — 688 720, углубленную диспансеризацию — 6 639, репродуктивную диспансеризацию — 248 172 человека.
Как ранее сообщалось, в 2024 году в Свердловской области диспансеризацию и профосмотры прошли более 1,6 млн человек. Это на 32,4% выше показателя 2023 года. По итогам диспансеризации 815 тысяч свердловчан поставлены на наблюдение, 13 тысяч человек направлены для получения высокотехнологичной медицинской помощи, 102 тысяч граждан получили направление на санаторно-курортное лечение.