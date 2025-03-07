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Улица Цвиллинга в Екатеринбурге остается закрытой для движения транспорта

Екатеринбургская теплосетевая компания ТК пролонгировала сроки перекрытия движения транспорта по улице Цвиллинга.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Улица останется перекрытой до 15 марта. Речь идет об участке, прилегающем к дому № 53. Ситуация обусловлена продолжающейся реконструкцией данного участка тепломагистрали.

Объезд закрытого участка можно осуществить по улице Циолковского или переулку Переходному. Предполагается, что маршруты общественного транспорта меняться не будут.

Специалисты ЕТК просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршруты объезда. Администрация города напоминает, что для удобства автомобилистов и пешеходов сведения о действующих дорожных перекрытиях публикуются на информационном портале Екатеринбурга.

Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге временно закроют движение транспорта по улице Дагестанской. Перекрытие планируется на участке вблизи строения № 41 в период с 7 апреля по 6 мая. Оно инициировано специалистами ЕМУП «Водоканал», которые будут осуществлять работы по строительству сети водоснабжения.