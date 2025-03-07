Улица Цвиллинга в Екатеринбурге остается закрытой для движения транспорта

Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге временно закроют движение транспорта по улице Дагестанской. Перекрытие планируется на участке вблизи строения № 41 в период с 7 апреля по 6 мая. Оно инициировано специалистами ЕМУП «Водоканал», которые будут осуществлять работы по строительству сети водоснабжения.