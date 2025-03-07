Бессент: США готовы «без колебаний» ввести новые санкции против РФ

Вашингтон будет готов «без колебаний» ввести новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации в случае, если это потребуется для достижения «прогресса» по мирному урегулированию по Украине, заявил министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент.