Бессент: США готовы «без колебаний» ввести новые санкции против РФ

Вашингтон будет готов «без колебаний» ввести новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации в случае, если это потребуется для достижения «прогресса» по мирному урегулированию по Украине, заявил министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент.
«Согласно указаниям президента Трампа, санкции будут использоваться открыто и агрессивно для достижения немедленного и максимального эффекта», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе выступления министра в Экономическом клубе Нью-Йорка, его цитирует Bloomberg.
Бессент отметил, что администрация Трампа сохранила санкции и «без каких-либо колебаний пойдёт ва-банк», если это поможет «оказать влияние» на переговоры.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введённых в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к сотрудничеству с компаниями из Соединённых Штатов, но это возможно только после снятия американских санкций.