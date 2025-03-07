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Бессент: США готовы «без колебаний» ввести новые санкции против РФ

Трамп продлил на год санкции против РФ.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон будет готов «без колебаний» ввести новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации в случае, если это потребуется для достижения «прогресса» по мирному урегулированию по Украине, заявил министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент.

«Согласно указаниям президента Трампа, санкции будут использоваться открыто и агрессивно для достижения немедленного и максимального эффекта», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе выступления министра в Экономическом клубе Нью-Йорка, его цитирует Bloomberg.

Бессент отметил, что администрация Трампа сохранила санкции и «без каких-либо колебаний пойдёт ва-банк», если это поможет «оказать влияние» на переговоры.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введённых в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к сотрудничеству с компаниями из Соединённых Штатов, но это возможно только после снятия американских санкций.