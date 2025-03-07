Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доцент Коваленко предупредила россиян о росте тарифов на ЖКХ до 15%

В июле ожидается очередное увеличение тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Россиян предупредили об увеличении тарифов ЖКХ в июле.

В июле ожидается очередное увеличение тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Это лишь часть проходящей сейчас масштабной реформы ЖКХ, которая предполагает совершенствование сетей и повышение качества услуг. Она должна включать и улучшение системы соцподдержки, особенно для малоимущих граждан», — заявила Коваленко передает агентство «Прайм».

По словам Коваленко, январское увеличение тарифов на услуги ЖКХ было связано с сезонным подорожанием тепла, ростом затрат на эксплуатацию коммунальных объектов и инфляцией. В начале года также было отмечено увеличение стоимости общедомовых нужд, капремонта и вывоза твердых коммунальных отходов.

Владельцы жилых помещений обладают законным правом отказаться от оплаты таких услуг, как антенна, радиоточка, страхование жилья и прочие, не связанные напрямую с жилищно-коммунальными услугами, рассказал основатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР.рф», специалист в области ЖКХ Павел Степура. Министерство строительства и ЖКХ РФ выступило с предложением о введении единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Там считают, что такой подход позволит упростить процесс оплаты для граждан.