Доцент Коваленко предупредила россиян о росте тарифов на ЖКХ до 15%

Владельцы жилых помещений обладают законным правом отказаться от оплаты таких услуг, как антенна, радиоточка, страхование жилья и прочие, не связанные напрямую с жилищно-коммунальными услугами, рассказал основатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР.рф», специалист в области ЖКХ Павел Степура. Министерство строительства и ЖКХ РФ выступило с предложением о введении единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Там считают, что такой подход позволит упростить процесс оплаты для граждан.