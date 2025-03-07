Улицы Хабаровска без уборки превращаются в каток

В отчетах чиновников все красиво. Уборка снега идет по плану: дороги очищены, пешеходные зоны обработаны. Вот только горожане почему-то ежедневно наблюдают совсем другую картину: заваленные снегом улицы, тротуары, напоминающие ледяные катки, и машины, увязшие в колеях. Возможно, на Муравьёва-Амурского чистота и порядок, но как только стоит свернуть в сторону, так городские улицы превращаются для пешеходов и водителей в экстремальный аттракцион. В редакцию «АиФ-Дальинформ» только за минувшую неделю поступили десятки звонков из различных районов города. Например, жители микрорайона Большая — Вяземская возмущаются, что стали жертвами очередного коммунального фокуса от чиновников. За несколько дней до «большой уборки» были расклеены объявления: парковку освободить, техника выйдет ровно в 9 утра. Но прошло несколько дней, а техника так и не появилась.