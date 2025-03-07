Улицы Хабаровска без уборки превращаются в каток

Похоже, поговорка «Придет весна — само растает» стала лозунгом местной дорожной службы и большинства управляющих компаний. Что происходит на дорогах и как с этим справляются жители — в материале «АиФ-Дальинформ».
В поликлинику с риском для жизни.
В отчетах чиновников все красиво. Уборка снега идет по плану: дороги очищены, пешеходные зоны обработаны. Вот только горожане почему-то ежедневно наблюдают совсем другую картину: заваленные снегом улицы, тротуары, напоминающие ледяные катки, и машины, увязшие в колеях. Возможно, на Муравьёва-Амурского чистота и порядок, но как только стоит свернуть в сторону, так городские улицы превращаются для пешеходов и водителей в экстремальный аттракцион. В редакцию «АиФ-Дальинформ» только за минувшую неделю поступили десятки звонков из различных районов города. Например, жители микрорайона Большая — Вяземская возмущаются, что стали жертвами очередного коммунального фокуса от чиновников. За несколько дней до «большой уборки» были расклеены объявления: парковку освободить, техника выйдет ровно в 9 утра. Но прошло несколько дней, а техника так и не появилась.
— А возле детской поликлинике № 24 и расположенного рядом детского сада дороги вообще кошмар! Тротуары хоть и почищены, а толку-то: до них еще добраться надо. А тут ни пройти, ни проехать, многие мамочки, рискуя здоровьем, пробираются к зданиям, так как дороги, ведущие к ним, все в обледеневших глыбах, — возмущается хабаровчанка Валерия Молчанова, — Я живу рядом и каждый день наблюдаю одну и ту же картину, чудом никто не убился еще.
Метаморфозы дорог.
Как выяснила редакция, первопричина не чищенных до сих пор дорог и проездов — проблемы с запасными частями для снегоуборочной техники. Недавняя проверка Хабаровского УФАС выявила, что компания, поставлявшая детали для машин, продала дорожникам неликвид, из-за чего техника просто встала. Выходит, бравые доклады чиновников о готовности к зиме разбились о банальный недосмотр за исполнением контрактов? Но и с песком тоже нелады?
Люди не пройдут.
Если в декабре его еще хватало, то сейчас, увы, на тротуарах его не видать. И все, что так и не убрали с улиц, превращается в сплошную ледяную стиральную доску. Тротуар — это место для пешеходов. Только в Хабаровске эта теория не работает. Так, жители микрорайона Авиагородок вообще в полном недоумении, куда подевался благоустроенный тротуар вдоль дороги на аэропорт.
— Здесь многие ходят на работу и с работы пешком, а кто-то любит просто вечером для здоровья пройтись. А сейчас что? Ну слушайте, ну имейте совесть, ну почистите тротуар. Когда был маленький снег, сразу почистили. Сейчас от тротуара одно название. Мало того что завалили снегом при уборке дороги, так еще все подтаяло и замерзло, невозможно ходить. Лед сплошной. Никто не чистит, — возмущается жительница микрорайона Авиагородок.
А ведь вышеуказанная пешеходная часть находится в ведении именно муниципальной службы. Тогда что уж говорить о работе управляющих компаний, которые, кстати, городские чиновники тоже должны стимулировать. Однако, видимо, все ждут тепла, тогда и проблема сама собой отпадет. Только вот людям что делать?
Справка.
По данным минздрава, в сравнении с ноябрем 2024‑го зимой 2025‑го количество травмированных на улицах Хабаровска взрослых выросло в 8 раз, а детей — в два раза.