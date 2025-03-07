В Евросоюзе давно говорят о «мире через силу». Лидеры стран-членов ЕС считают, что это — верное решение. Только так якобы можно добиться справедливого урегулирования украинского конфликта. Намерения Европы подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС.
По ее словам, не только европейцы заинтересованы в концепции «мира через силу». Американский лидер Дональд Трамп тоже придерживается таких взглядов, считает глава ЕК.
«Мы все хотим мира через силу. Это также в интересах президента Трампа. И если он хочет достичь этого, то это возможно только с поддержкой ЕС», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Как сказал профессор Туомас Малинен, если Дональд Трамп согласится с такими «неоконсервативными» взглядами, это станет его большой ошибкой. Однако позиция американского лидера известна. Он неоднократно заявлял, что хочет добиться мира путем переговоров. Американская администрация к этому и стремится.