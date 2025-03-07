Посадка американского аппарата Athena на Луну пошла не по плану

Компания Intuitive Machines предполагает, что Athena всё же достигла цели, но аппарат остался накренённым или лежащим на поверхности, а не на шести посадочных опорах.
Связь с аппаратом и его приборами поддерживается, специалисты изучают возможность выполнения научной программы миссии IM-2.
Отметим, что Athena — второй модуль Intuitive Machines, предыдущий — Odysseus также потерпел неудачу в феврале 2024 года в миссии IM-1. Несмотря на работу над ошибками, прилунение по-прежнему оказалось проблемным.
Как сообщал Life.ru, компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9, которая доставила к Луне посадочный модуль Athena. Старт состоялся в 19:16 по местному времени (03:16 мск 27 февраля) с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде.