Названы размеры социальной пенсии после индексации

«В соответствии с законодательством РФ с 1 апреля традиционно будут проиндексированы социальные пенсии (на 14,75% — ред.)… С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)», — сказала Солодовникова в интервью РИА Новости. Она отметила, что социальные пенсии в России предназначены для граждан, которые не имеют права на другие виды пенсий, такие как страховая или по выслуге лет.