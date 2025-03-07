Названы размеры социальной пенсии после индексации

С 1 апреля 2025 года средний размер социальной пенсии составит 15,5 тысяч рублей.
С 1 апреля 2025 года средний размер социальной пенсии в России увеличится на 14,75% и составит 15,5 тысячи рублей. Это соответствует федеральному прожиточному минимуму пенсионера в 2025 году, который составляет 15 250 рублей. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
«В соответствии с законодательством РФ с 1 апреля традиционно будут проиндексированы социальные пенсии (на 14,75% — ред.)… С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)», — сказала Солодовникова в интервью РИА Новости. Она отметила, что социальные пенсии в России предназначены для граждан, которые не имеют права на другие виды пенсий, такие как страховая или по выслуге лет.
Такие пенсии назначаются на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста: 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин. Кроме того, социальные пенсии выплачиваются по инвалидности или в случае потери кормильца. Индексация пенсий коснется около 700 тысяч человек, включая ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, а также других категорий граждан, получающих пенсии по ФЗ-166.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%, сообщил министр труда Антон Котяков. На это выделено около 85 млрд рублей. Повышение затронет 4,2 млн человек, в том числе 3,5 млн получателей социальных пенсий и 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение. Среди них — ветераны ВОВ, жители блокадных городов, пострадавшие от радиационных катастроф и другие категории.