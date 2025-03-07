В НАТО обсудили новый способ защиты Украины: членство в альянсе не понадобится

Европейские лидеры приняли участие во внеплановом саммите Евросоюза. В числе представителей оказалась премьер Италии Джорджа Мелони. Она предложила участникам саммита распространить действие Пятой статьи НАТО на Украину, пишет Financial Times.
Джорджа Мелони объяснила, для чего это нужно. Так Европа даст Украине определенные гарантии безопасности, о которых так просит Киев. Пятая статья НАТО гласит: в случае вооруженного нападения на одну или несколько государств-членов альянса предусмотрен коллективный ответ.
«Это отличается от вступления в НАТО, но это означает расширение тех же гарантий на Украину, какими пользуются страны-члены. Это было бы стабильной, длительной гарантией, более эффективной, чем другие предложения», — пояснила премьер Италии.
То же предложил и премьер Британии Кир Стармер. Так он планирует отправить войска на Украину.