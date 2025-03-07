SpaceX вновь потеряла корабль Starship в ходе восьмого испытательного полёта

Ракета стартовала в 18:30 по времени восточного побережья (2:30 мск 7 марта) с космодрома в Бока-Чика, штат Техас. Примерно через десять минут после запуска контакт со второй ступенью Starship был утерян. При этом компании удалось захватить ускоритель Super Heavy и успешно посадить его специальную платформу Mechazilla, что произошло уже в третий раз.