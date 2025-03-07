SpaceX в восьмой раз запустила ракету с прототипом Starship

Компания SpaceX главы департамента по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов Илона Маска вновь отправила в полет ракету-носитель. Объект нагружен прототипом космического корабля Starship. Это уже восьмой испытательный полет ракеты-носителя, сообщила SpaceX в соцсети.