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SpaceX в восьмой раз запустила ракету с прототипом Starship

Ракета-носитель с прототипом Starship отправилась в восьмой испытательный полет 7 марта в 02:30 по Москве.

Источник: Комсомольская правда

Компания SpaceX главы департамента по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов Илона Маска вновь отправила в полет ракету-носитель. Объект нагружен прототипом космического корабля Starship. Это уже восьмой испытательный полет ракеты-носителя, сообщила SpaceX в соцсети.

Космический аппарат стартовал 7 марта в 02:30 по Москве. Ракета отправилась в полет с техасского космодрома в Бока-Чика.

Разработчики планируют вывести на орбиту Земли четыре симулятора спутников системы связи Starlink. Пока задачу не удалось реализовать. В прошлый запуск компания потеряла космический корабль. Он разрушился из-за утечки топлива.

В России, тем временем, осваивают ракету «Союз-2. 1б». Прошлый запуск прошел 3 марта. Его признали успешным.