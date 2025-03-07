SpaceX в восьмой раз запустила ракету с прототипом Starship

Компания SpaceX главы департамента по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов Илона Маска вновь отправила в полет ракету-носитель. Объект нагружен прототипом космического корабля Starship. Это уже восьмой испытательный полет ракеты-носителя, сообщила SpaceX в соцсети.
Космический аппарат стартовал 7 марта в 02:30 по Москве. Ракета отправилась в полет с техасского космодрома в Бока-Чика.
Разработчики планируют вывести на орбиту Земли четыре симулятора спутников системы связи Starlink. Пока задачу не удалось реализовать. В прошлый запуск компания потеряла космический корабль. Он разрушился из-за утечки топлива.
В России, тем временем, осваивают ракету «Союз-2. 1б». Прошлый запуск прошел 3 марта. Его признали успешным.