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Квартиру Noize MC подожгли после выступления рэпера в футболке «Азова»

Послание на стене оставил «Пианист», который ранее поджёг квартиру Лёвы из «Би-2».

Источник: Аргументы и факты

Дверь квартиры рэпера Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*) подожгли после того, как сбежавший из РФ музыкант выступил в футболке «Азова»**.

Речь идёт об одной из квартир артиста, которая расположена в российской столице. Информация обнародована в закрытом Telegram-канале, ранее сообщившем о поджоге двери квартиры Лёвы* из «Би-2» (настоящее имя — Егор Бортник*).

«Говорят, у него проблемы с продажей квартиры. Ну что ж, мы добавили ещё проблем — теперь уж точно не продаст», — заявили авторы публикации.

Как и в случае с Бортником, на стене возле квартиры Алексеева появилось послание от «Пианиста».

«Привет врагу и предателю Ване от Пианиста», — написали поджигатели.

Ранее стало известно, что «Пианистом» является 20-летний Пётр Врублевский, который был объявлен в розыск в июле 2024 года. МВД РФ обвиняет его в вымогательстве, умышленном уничтожении чужого имущества, участии в рекламе маркетплейсов для продажи наркотических веществ и организации поджогов.

* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.

** Запрещённая на территории РФ террористическая организация.