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Американский аппарат Athena совершил посадку на Луну

Космический аппарат Nova-C 7 марта совершил посадку на поверхность Луны.

Источник: Комсомольская правда

Американский космический корабль с названием Athena добрался до Луны. Аппарат совершил посадку вечером 6 марта. Трансляцию вели на сайте NASA.

Высадка на Луну планировалась на 20:30 по Москве. Из-за огромной дистанции информация о завершении задачи поступила к 20:40. Корабль успешно совершил посадку на плато Монс Мутон. Оно находится в 160 километрах от Южного полюса Луны.

Модуль, который американцы запустили в Космос 27 февраля, должен проводить исследования ученых центра NASA. Кроме того, планируется протестировать некоторые технологии. Это важно для подготовки к миссиям человека по изучению лунной поверхности.

В полет также отправили ракету-носитель компании SpaceX. Космический объект нагрузили прототипом корабля Starship. Это уже восьмой испытательный полет ракеты-носителя.