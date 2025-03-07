Американский аппарат Athena совершил посадку на Луну

Американский космический корабль с названием Athena добрался до Луны. Аппарат совершил посадку вечером 6 марта. Трансляцию вели на сайте NASA.
Высадка на Луну планировалась на 20:30 по Москве. Из-за огромной дистанции информация о завершении задачи поступила к 20:40. Корабль успешно совершил посадку на плато Монс Мутон. Оно находится в 160 километрах от Южного полюса Луны.
Модуль, который американцы запустили в Космос 27 февраля, должен проводить исследования ученых центра NASA. Кроме того, планируется протестировать некоторые технологии. Это важно для подготовки к миссиям человека по изучению лунной поверхности.
В полет также отправили ракету-носитель компании SpaceX. Космический объект нагрузили прототипом корабля Starship. Это уже восьмой испытательный полет ракеты-носителя.