Калюжного обязали прибыть в единый пункт призыва на военную службу 20 марта

Отмечается, что актер не стал прятаться и сам пришел на встречу со следователем. Он частично признал свою вину, после чего отправился в военкомат, где ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей и вручена повестка на 20 марта. Предварительно сообщается, что 16 апреля актер должен явиться на сборный пункт.