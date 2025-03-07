Калюжного обязали прибыть в единый пункт призыва на военную службу 20 марта

Актер Глеб Калюжный, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за уклонение от военной службы, получил повестку, обязывающую его явиться в единый пункт призыва 20 марта. Об этом сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что актер не стал прятаться и сам пришел на встречу со следователем. Он частично признал свою вину, после чего отправился в военкомат, где ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей и вручена повестка на 20 марта. Предварительно сообщается, что 16 апреля актер должен явиться на сборный пункт.
Сегодня около полудня 26-летний Глеб Калюжный посетил Пресненский межрайонный следственный отдел ГСУ СКР по Москве на Красной Пресне с адвокатом и директором Григорием Суховым. В ходе трех с половиной часов допроса следователь занимался деталями уголовного дела о его уклонении от службы в армии (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Ранее российский актер Юрий Стоянов назвал своего молодого коллегу Глеба Калюжного замечательным актером, комментируя новости о возбуждении в отношении него уголовного дела из-за уклонения от военной службы.