Новый флюорограф появится в Черемховской горбольнице в 2025 году

Новый флюорограф приобретут для Черемховской горбольницы № 1 в 2025 году. Оборудование будет передвижным на базе КАМАЗ. Стоимость такого устройства составит 30 миллионов рублей.
Уже в 2026 году в больнице Черемхово планируют установить маммографический комплекс. Оборудование также будет передвижным. Такие устройства нужны для проведения обследований жителей в труднодоступных селах и деревнях. А высокая цена обусловлена точностью исследований и высоким качеством снимков, что помогает быстрее найти причину недомогания.
Кроме того, за 4 года для медучреждения было куплено 18 легковых машин. Еще четыре, больница получит до начала 2030 года. А к концу текущего года появится новая машина скорой помощи.