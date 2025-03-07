Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый флюорограф появится в Черемховской горбольнице в 2025 году

Оборудование будет передвижным на безе КАМАЗ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Новый флюорограф приобретут для Черемховской горбольницы № 1 в 2025 году. Оборудование будет передвижным на базе КАМАЗ. Стоимость такого устройства составит 30 миллионов рублей.

Уже в 2026 году в больнице Черемхово планируют установить маммографический комплекс. Оборудование также будет передвижным. Такие устройства нужны для проведения обследований жителей в труднодоступных селах и деревнях. А высокая цена обусловлена точностью исследований и высоким качеством снимков, что помогает быстрее найти причину недомогания.

Кроме того, за 4 года для медучреждения было куплено 18 легковых машин. Еще четыре, больница получит до начала 2030 года. А к концу текущего года появится новая машина скорой помощи.