Конфликтные тигры снова пугают северное Приморье

Сельчане опасаются, что с собак тигр перейдёт на людей: один факт нападения тигра на человека в Зимниках уже был в январе этого года, и закончился конфликт трагически — рыбак, на которого зверь набросился на реке, погиб на месте, а тигра пришлось застрелить. На теле животного обнаружили застарелые огнестрельные ранения, и пока неясно, тигра подстрелили в надежде получить браконьерский трофей или же это была оборона. (Но в любом случае уголовная ответственность за незаконную добычу особо ценных природных ресурсов стрелку грозит.).