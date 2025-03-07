Конфликтные тигры снова пугают северное Приморье

Нападение произошло в районе улицы Речной. Местные жители пишут в социальных сетях, что это уже не первое нападение тигра на животных. Полиция приезжает на вызовы, но ситуация не меняется. Жителям села рекомендуют оставаться дома, без экстренной необходимости жилища не покидать, но необходимость выходить на улицу у многих регулярная хотя бы потому, что централизованного водоснабжения нет, воду приходится носить из колодца.
Сельчане опасаются, что с собак тигр перейдёт на людей: один факт нападения тигра на человека в Зимниках уже был в январе этого года, и закончился конфликт трагически — рыбак, на которого зверь набросился на реке, погиб на месте, а тигра пришлось застрелить. На теле животного обнаружили застарелые огнестрельные ранения, и пока неясно, тигра подстрелили в надежде получить браконьерский трофей или же это была оборона. (Но в любом случае уголовная ответственность за незаконную добычу особо ценных природных ресурсов стрелку грозит.).
С начала года в Приморском крае отловили более 10 конфликтных хищников. Руководитель «Центра Амурский тигр» Сергей Арамилев прокомментировал увеличение числа отловленных тигров в Приморье, объяснив рост числа конфликтных ситуаций браконьерами, незаконными рубками леса и плохой инфраструктурой в сёлах. В частности, в малых населённых пунктах (да и не только в малых…) мало уличного освещения и много стихийных свалок, что плохо для людей, но хорошо для животных.
При этом добиться у чиновников уличного освещения удаётся не всегда. Жителям посёлка Врангель под Находкой, в окрестностях которого был замечен конфликтный тигр, отказали в монтаже уличного освещения на улице Первостроителей, потому что схемами и проектами районной планировки и застройки оно тут не положено, и средств на фонари в бюджете, соответственно, не заложено.