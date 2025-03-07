Восстание в Сирии: 28 протестующих убито, погибло 16 сотрудников служб безопасности

На территории Сирии вновь неспокойно. Сторонники бывшего главы государства Башара Асада начали вооруженное восстание. Сотрудники служб безопасности погибают, пытаясь остановить беспорядки, сообщает телеканал Al Hadath.
Отряды алавитов протестуют против новой самопровозглашенной власти. Беспорядки зафиксировали в Латакии и Джамбле. По предварительным данным, погибли минимум 16 полицейских. Они пытались подавить восстания, ликвидировав 28 протестующих.
Митингующие нападают на блокпосты. Это стало ответом на попытку новых властей провести зачистку деревни в Латакии. Исламисты получили отпор и перешли к обстрелу населенного пункта.
Тем временем, беженцы из Сирии прячутся в России. В Свердловскую область прибыли 95 иностранных граждан.