Дорожная полиция Хабаровска подарила автоледи цветы к 8 марта

Сотрудники ГАИ Хабаровска в преддверии Международного женского дня провели традиционную акцию «Цветы для автоледи». Дорожные полицейские поздравили представительниц прекрасного женского пола с весенним праздником и вместе с цветами передали дамам заряд милоты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Работники подразделения министерства внутренних дел останавливали транспортные средства, которыми управляли женщины, и вручали им подарки в виде цветов, поздравительных открыток и памяток о безопасном поведении на дороге. Сотрудники полиции выразили свои пожелания женщинам, пожелав им счастья, любви, взаимного уважения на дороге и только зелёного света на жизненном пути.
В ответ на тёплые слова женщины искренне улыбались и благодарили полицейских за внимание и приятные эмоции. Сотрудники ГИБДД подчёркивают, что подобные мероприятия не только акцентируют внимание на важности и значимости безопасного поведения на дороге, но и способствуют формированию уважительного отношения между водителями.