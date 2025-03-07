Дорожная полиция Хабаровска подарила автоледи цветы к 8 марта

В ответ на тёплые слова женщины искренне улыбались и благодарили полицейских за внимание и приятные эмоции. Сотрудники ГИБДД подчёркивают, что подобные мероприятия не только акцентируют внимание на важности и значимости безопасного поведения на дороге, но и способствуют формированию уважительного отношения между водителями.