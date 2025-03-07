«Вашингтон» выложил видео с эмоциональной реакцией Овечкина на 885-й гол в НХЛ

Реакция Овечкина и его одноклубников на 885-ю шайбу россиянина в НХЛ. Видео © Х / Washington Capitals.
Сразу после взятия ворот Овечкин, на котором был микрофон, закричал по-русски протяжное «Да!». Его партнёры по команде радостно поздравляли его, крича: «Я стал частью истории!».
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки с 894 голами.
Ранее Александр Овечкин объявил о намерении делать пожертвования в фонд борьбы с раком после каждого заброшенного гола до завершения своей карьеры в НХЛ. Сумма пожертвования будет равна количеству его шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах.