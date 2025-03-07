«Вашингтон» выложил видео с эмоциональной реакцией Овечкина на 885-й гол в НХЛ

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал видео с эмоциональной реакцией капитана команды Александра Овечкина и его одноклубников на 885-ю шайбу россиянина в НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин забил гол на 51-й минуте, который стал для него 32-м в сезоне 2024/25 и 885-м в карьере.