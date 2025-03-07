Глава Нацразведки США Габбард объяснила, из-за чего Трамп на самом деле приостановил помощь Киеву

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о приостановке военной помощи Украине. Боеприпасы производства Соединенных Штатов не поступают Киеву с 4 марта. Директор американской Национальной разведки Тулси Габбард пояснила решение Дональда Трампа, транслирует телеканал Fox News.
По ее словам, США таким образом пытаются внушить Украине, что американскую помощь не стоит принимать как должное. Так было при прошлой администрации. Сейчас всё совсем по-другому. Соединенные Штаты не обязывались предоставлять вооружение Киеву.
«Президент Трамп решил поставить на паузу обмен разведданными и предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать поддержку американских граждан как нечто должное», — заявила Тулси Габбард.
В Киеве уже прилично испугались решения Вашингтона. Приостановка военной помощи грозит Украине потерей территорий.