Проник в дом посмотреть телевизор: полиция поймала необычного серийного взломщика

В Японии мужчину прозвали «чокнутым ключником» за то, что он сделал копию ключа женщины и пробрался к ней домой в новогоднюю ночь. Об этом сообщила полиция Токио. Злоумышленник два часа смотрел телевизор в чужой квартире, а потом его задержали правоохранители, пишет South China Morning Post.
34-летний офисный служащий из Токио по имени Рёта Мияхара познакомился с женщиной в кафе, где она работала официанткой. Он тайно узнал код от служебного помещения, когда один из сотрудников заходил туда. Пока работника не было, Мияхара проник в офис, нашел сумку женщины и взял ее водительское удостоверение. Он записал адрес жертвы, а также данные ее ключа — название фирмы-производителя и номер.
В Японии некоторые ключи можно заказать через интернет, указав нужные сведения. В октябре прошлого года Мияхара сделал копию ключа. За два месяца он больше десяти раз заходил в дом женщины, осматривал ванную и спальню. После ареста он заявил полиции, что ему нравилось бывать в ее доме, потому что там чисто, светло и приятно пахнет.
31 декабря Мияхара снова пришел в квартиру жертвы. Он заметил, что ее чемодана нет, и решил, что она уехала на праздники. Мужчина не спешил уходить, сел на диван и включил телевизор. Около двух с половиной часов он смотрел новогоднюю программу, пока его не задержала полиция. При обыске у него нашли пять запасных ключей. На каждом была наклейка с названием магазина и именем жертвы, чтобы он не путал свои цели.
Мияхара признался, что посещал кафе и рестораны, следил за сотрудницами, а потом крал их данные и заказывал копии ключей. Он рассказал полиции, что сделал от 15 до 20 дубликатов. 19 февраля полиция района Тоцука в Токио арестовала его за незаконное проникновение и попытку кражи.
Ранее KP.RU рассказывал, как в одном из домов в США произошёл странный инцидент — мужчина проник в чужой дом, приготовил себе спагетти и убрал за собой. Он даже оставил записку хозяину, рассказав о своих мотивах.