Проник в дом посмотреть телевизор: полиция поймала необычного серийного взломщика

31 декабря Мияхара снова пришел в квартиру жертвы. Он заметил, что ее чемодана нет, и решил, что она уехала на праздники. Мужчина не спешил уходить, сел на диван и включил телевизор. Около двух с половиной часов он смотрел новогоднюю программу, пока его не задержала полиция. При обыске у него нашли пять запасных ключей. На каждом была наклейка с названием магазина и именем жертвы, чтобы он не путал свои цели.