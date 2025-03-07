SpaceX потеряла связь с кораблем Starship во время тестового полета

При этом ракетный ускоритель Super Heavy благополучно вернулся на стартовую площадку. Позже компания уточнила, что во время вывода космического корабля на орбиту произошел «быстрый внеплановый демонтаж», термин, который стал популярным после инцидента с взрывом аппарата в апреле 2023 года.