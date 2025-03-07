SpaceX потеряла связь с кораблем Starship во время тестового полета

Компания SpaceX сообщила о «потере» связи с космическим кораблем Starship во время его тестового запуска.
Восьмой запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома Starbase в Техасе в 02:34 по московскому времени. Представитель SpaceX, комментируя трансляцию, отметил, что запуск, разделение и захват ракеты-носителя прошли успешно. Однако позднее связь с кораблем была потеряна.
При этом ракетный ускоритель Super Heavy благополучно вернулся на стартовую площадку. Позже компания уточнила, что во время вывода космического корабля на орбиту произошел «быстрый внеплановый демонтаж», термин, который стал популярным после инцидента с взрывом аппарата в апреле 2023 года.
SpaceX пообещала провести анализ данных, полученных во время сегодняшних испытаний, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Компания подчеркнула, что каждый такой полет предоставляет возможность извлечь важные уроки, что в дальнейшем поможет повысить надежность системы Starship.
Ранее десяткам самолётов пришлось изменить курс, чтобы избежать столкновения с обломками Starship над Мексиканским заливом. Для местных жителей полет завершился зрелищем, многие сначала приняли обломки за НЛО.