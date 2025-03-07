Фермер из Усольского района выращивал картошку на пестицидах

Фермер из Усольского района переборщил с пестицидами при выращивании картошки. Как сообщили в управлении Россельхознадзора Иркутской области, сибиряк превысил норму расходов химикатов и не предупреждал других сельхозников о планируемых обработках полей.
— 4 марта текущего года Управление Россельхознадзора привлекло фермера из Усольского района к административной ответственности по статье 8.3 КоАП РФ, — пояснили в управлении.
За минувший 2024 год по этой же статье было заведено 44 дела на аграриев. За три неполных месяца 2025 года составлено уже семь протоколов и рассмотрено о 11 дел.