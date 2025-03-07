Генпрокуратура планирует изъять компании бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Генеральная прокуратура России подала иск к бывшему генеральному директору «Газпром энерго» Алексею Митюшову. Она планирует обратить в доход государства 100% акций организации. Кроме того, Генпрокуратура подала иск к партнеру Митюшова Юлии Симаковой и бывшему главе ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллу Селезневу. Всего в документе числится более 20 компаний, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Фрунзенский суд города зарегистрировал иск от Генпрокуратуры. По ее версии, ответчики незаконно завладели активами. Сейчас они якобы пытаются легализовать деятельность.
По данным Дарьи Лебедевой, Алексей Митюшов — гражданин Литвы. Он также имеет вид на жительство в Испании и живет за рубежом. Так ответчик пытается скрыться от правосудия.
Генпрокуратура также добивается изъятия ТРЦ «Плаза». Центр находится в Сочи. Его стоимость оценили в 3,8 миллиарда рублей.