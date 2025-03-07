Генпрокуратура планирует изъять компании бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Генеральная прокуратура России подала иск к бывшему генеральному директору «Газпром энерго» Алексею Митюшову. Она планирует обратить в доход государства 100% акций организации. Кроме того, Генпрокуратура подала иск к партнеру Митюшова Юлии Симаковой и бывшему главе ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллу Селезневу. Всего в документе числится более 20 компаний, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.