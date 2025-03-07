В Приморье ученые впервые проследили родословную двух детенышей леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Родословную двух детенышей редчайшего дальневосточного леопарда в четырех поколениях впервые удалось проследить ученым национального парка «Земля леопарда» в Приморье благодаря снимку известного фотографа дикой природы Сергея Горшкова, сообщает учреждение.
«Кадр, сделанный в национальном парке “Земля леопарда” Приморского края, позволил ученым впервые проследить родословную малышей сразу в четырех поколениях. Специалисты “Земли леопарда” выяснили, что мать запечатленных котят — самка под номером Leo
Отмечается, что столь подробное генеалогическое древо в условиях дикой природы удается восстановить крайне редко — ранее были отмечены лишь единичные случаи прослеживания родословных только до третьего поколения.
«Особая ценность подобных данных и создания родословных в том, что они открывают новые возможности для изучения взаимоотношений в популяции на протяжении поколений. Можно получить представление о расселении детенышей в дикой природе после отделения от матери, а также узнать, в каком возрасте они начинают самостоятельную жизнь. Подробная информация о популяции — база для грамотного управления и ее сохранения», — сообщила сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова, слова которой приводятся в сообщении.
Уточняется, что на фото, сделанном фотографом Сергеем Горшковым, запечатлены котята возрастом около 7−9 месяцев. Они сидят на вершине горы и смотрят прямо в объектив камеры.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.