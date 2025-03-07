В Приморье ученые впервые проследили родословную двух детенышей леопарда

«Особая ценность подобных данных и создания родословных в том, что они открывают новые возможности для изучения взаимоотношений в популяции на протяжении поколений. Можно получить представление о расселении детенышей в дикой природе после отделения от матери, а также узнать, в каком возрасте они начинают самостоятельную жизнь. Подробная информация о популяции — база для грамотного управления и ее сохранения», — сообщила сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова, слова которой приводятся в сообщении.