Прохладная пятница ждет южноуральцев

В пятницу, 7 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до −5 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 7 марта, у Андрея, Афанасия, Вавилы, Варвары, Владимира, Виктора, Елизаветы, Ивана, Иосифа, Ирины, Михаила, Николая, Прасковьи, Сергея, Степана, Тита, Федора, Филиппа.
Между прочим, 7 марта 2025 года отмечают Маврикиев день. Согласно народным приметам, сегодня следует избегать стирки и глажки белья. Дело в том, что такие действия могут спровоцировать болезни и ссоры в семье.