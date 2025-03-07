Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прохладная пятница ждет южноуральцев

В пятницу, 7 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 48% 753 мм рт. ст. +4°

В пятницу, 7 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до −5 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 7 марта, у Андрея, Афанасия, Вавилы, Варвары, Владимира, Виктора, Елизаветы, Ивана, Иосифа, Ирины, Михаила, Николая, Прасковьи, Сергея, Степана, Тита, Федора, Филиппа.

Между прочим, 7 марта 2025 года отмечают Маврикиев день. Согласно народным приметам, сегодня следует избегать стирки и глажки белья. Дело в том, что такие действия могут спровоцировать болезни и ссоры в семье.