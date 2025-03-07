В Госдуме раскрыли, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря

В Госдуме ранее попросили снизить стоимость перелетов для многодетных семей. В документе предлагается снизить стоимость билетов как для детей, так и для родителей при поездках на оздоровительный отдых и обратно. По мнению депутатов, высокая стоимость билетов затрудняет доступность оздоровительного отдыха для семей с детьми и негативно сказывается на развитии детского туризма, пишет «Национальная служба новостей».