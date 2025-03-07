Россиян ждет рост тарифов на услуги ЖКХ: насколько увеличатся суммы в квитанциях

В июле ожидается очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. В зависимости от региона они вырастут от четырех до 15 процентов. Об этом россиян в беседе с агентством «Прайм» напомнила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Предыдущее повышение, отметила эксперт, коснулось общедомовых нужд, капремонта, вывоза ТКО, и связывалось с сезонным удорожания тепла, ростом расходов на содержание коммунальной инфраструктуры.
Следующая индексация тарифов традиционно произойдет в июле. Каждый регион устанавливает свои планки, но в среднем расценки увеличатся на четыре — 15 процентов, добавила Юлия Коваленко.
«Это лишь часть проходящей сейчас масштабной реформы ЖКХ, которая предполагает совершенствование сетей и повышение качества услуг. Она должна включать и улучшение системы соцподдержки, особенно для малоимущих граждан», — заключила доцент.
Напомним, с 1 марта в России начали действовать новые правила оплаты отопления. Теперь регионы не смогут разбивать платежи равномерно на весь год. Платить нужно будет лишь в те месяцы, когда отопление поступает в квартиру.
Позже в Госдуме объяснили необходимость такого решения прозрачностью и простотой оплаты и начислений, чтобы у граждан не возникало опасений в обмане.