Россиян ждет рост тарифов на услуги ЖКХ: насколько увеличатся суммы в квитанциях

В июле ожидается очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. В зависимости от региона они вырастут от четырех до 15 процентов. Об этом россиян в беседе с агентством «Прайм» напомнила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.