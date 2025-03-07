Педагоги активно подают заявки по программе «Земский учитель» для работы в ЛНР

Сейчас в программе заявлены 63 вакансии, каждый участник выбирает удобное для него место работы. На этот год запланировано трудоустройство двух претендентов. Компенсация при переезде в небольшой населённый пункт увеличилась до 2 миллионов рублей, с обязательством работать в выбранной школе минимум пять лет.