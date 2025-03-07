Еще сутки в Омске сохранится обильный снегопад

Снежный день был накануне, 6 марта, и продолжится сегодня во второй половине дня. По данным сервиса «Яндекс Погода», 7, 9, 10 и 11 марта будет снежным. Только в честь 8 марта погода подарит омичам погожий, почти бесснежный день.