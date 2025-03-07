Еще сутки в Омске сохранится обильный снегопад

В Омске еще сутки будет продолжаться снегопад. Омскую область, по данным открытых интернет-источников накрыл циклон.
Снежный день был накануне, 6 марта, и продолжится сегодня во второй половине дня. По данным сервиса «Яндекс Погода», 7, 9, 10 и 11 марта будет снежным. Только в честь 8 марта погода подарит омичам погожий, почти бесснежный день.
Сегодня днем также ожидается небольшой снег и −4 градуса. Нулевые, а затем и плюсовые температуры ожидаются, по предварительному прогнозу сервиса уже после 15 марта.
Ранее мы рассказывали, что прокуратура Омска вынудила власти провести инвентаризацию ливневой канализации.