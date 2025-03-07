Социальные пенсии станут на 14,75% больше с 1 апреля: сколько составит средний размер выплаты

Государство проиндексирует пенсии россиянам. Это происходит регулярно. С 1 апреля средний размер социальной пенсии будет составлять 15,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости экономист Марина Солодовникова.
Она напомнила, что текущая индексация равняется 14,75%. Получить социальную пенсию могут граждане России, не имеющие никаких других видов государственных выплат.
«Индексация также коснется ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф и ряда других. Общее количество получателей таких пенсий — примерно 700 тысяч человек», — добавила экономист.
Для выплаты пенсии не обязателен непрерывный трудовой стаж. Россияне должны лишь выполнить минимальную норму.