Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Социальные пенсии станут на 14,75% больше с 1 апреля: сколько составит средний размер выплаты

Экономист Солодовникова: средний размер социальной пенсии составит 15 тыс рублей.

Источник: Комсомольская правда

Государство проиндексирует пенсии россиянам. Это происходит регулярно. С 1 апреля средний размер социальной пенсии будет составлять 15,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости экономист Марина Солодовникова.

Она напомнила, что текущая индексация равняется 14,75%. Получить социальную пенсию могут граждане России, не имеющие никаких других видов государственных выплат.

«Индексация также коснется ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф и ряда других. Общее количество получателей таких пенсий — примерно 700 тысяч человек», — добавила экономист.

Для выплаты пенсии не обязателен непрерывный трудовой стаж. Россияне должны лишь выполнить минимальную норму.