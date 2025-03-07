Социальные пенсии станут на 14,75% больше с 1 апреля: сколько составит средний размер выплаты

«Индексация также коснется ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф и ряда других. Общее количество получателей таких пенсий — примерно 700 тысяч человек», — добавила экономист.