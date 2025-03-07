В США закрыли несколько аэропортов после неудачного запуска Starship

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило о временном закрытии аэропортов во Флориде после неудачного запуска космического корабля Starship, сообщает CBS News Miami.
Закрытие международного аэропорта Майами было объявлено в 18:42 по местному времени (02:42 мск), и предполагается, что он останется закрытым до 20:00 (04:00 мск). В уведомлении указано, что причиной закрытия стал «инцидент с космическим запуском».
Аналогичные меры были предприняты и для аэропорта Форт-Лодердейл.
Кроме того, агентство Рейтер информирует о закрытии аэропортов в таких городах, как Орландо и Палм-Бич. Эти меры были приняты в связи с возможной угрозой обломков, которые могли упасть в результате неудачного старта ракеты.
Ранее сообщалось, что компания SpaceX сообщила о «потере» связи с космическим кораблем Starship во время его тестового запуска. Восьмой запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома Starbase в Техасе.