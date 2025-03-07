Герой рекламы МММ актёр Владимир Пермяков ищет спонсора для пьес

Ранее Life.ru о возбуждении уголовного дела против российского актёра Глеба Калюжного. Его обвиняют в уклонении от службы в армии, что может обернуться для него двумя годами лишения свободы. Журналисты выяснили, что 26-летний Калюжный пытался симулировать сотрясение мозга, чтобы избежать призыва.