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Герой рекламы МММ актёр Владимир Пермяков ищет спонсора для пьес

Актёр Владимир Пермяков, ставший известным благодаря роли Лёни Голубкова в рекламе пирамиды МММ, намерен покорить театральные подмостки. Он обратился к религиозной тематике и создал несколько христианских пьес, для которых теперь ищет меценатов.

Источник: Life.ru

«Я ищу спонсора и талантливого режиссёра, который поймёт мою символику и образы», — поделился Пермяков в беседе с Mash.

Владимир Пермяков ищет спонсора для пьес. Видео © Telegram / Mash.

Первая пьеса — «Рождение» — рассказывает о человеке, который в 90-е сделал ошибку, но Пермяков уверяет, что она автобиографична. Вторая пьеса называется «Перестройка» и посвящена событиям той эпохи. Все тексты Пермякова пронизаны православной тематикой и евангельскими мотивами, напоминая стиль поэмы «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева.

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