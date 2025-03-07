Делегация края во главе с губернатором посетила подшефный Свердловск

Большой комплекс работ провели в Комсомольской средней школе. В том числе обустроили там новые спортплощадки. Встретился со школьной командой по мини-футболу. Ребята в прошлом году стали победителями «Кубка Главы ЛНР». Передал им новый спортинвентарь. В Свердловском краеведческом музее восстановили кровлю, которая была почти полностью разрушена. Осмотрел посвященную нашему краю экспозицию и передал в фонды музея книги об истории и достопримечательностях Красноярья. Идет ремонт в Комсомольском поселковом клубе.