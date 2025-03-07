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Делегация края во главе с губернатором посетила подшефный Свердловск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Делегация Красноярского края во главе с губернатором Михаилом Котюковым посетила подшефную территорию — город Свердловск Луганской народной республики, где проинспектировала социальные объекты, которые помогают восстановить красноярские строители.

Источник: Соцсети

Обновляем Бирюковскую среднюю школу. Привели в порядок территорию, в здании заменили окна и насосы для равномерной подачи тепла. В этом году часть помещения будет переоборудована в детский сад на 80 детей.

Большой комплекс работ провели в Комсомольской средней школе. В том числе обустроили там новые спортплощадки. Встретился со школьной командой по мини-футболу. Ребята в прошлом году стали победителями «Кубка Главы ЛНР». Передал им новый спортинвентарь. В Свердловском краеведческом музее восстановили кровлю, которая была почти полностью разрушена. Осмотрел посвященную нашему краю экспозицию и передал в фонды музея книги об истории и достопримечательностях Красноярья. Идет ремонт в Комсомольском поселковом клубе.

Продолжается строительство многоквартирного дома «ЖК Красноярский» в Свердловске. Всего в этом году проведем работы более чем на 60 объектах.

Всё начатое — доделаем! — написал по итогам визита глава региона в ТГ-канале.