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Занятия спортом для детей из многодетных семей стали еще доступнее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 2025 года дети из многодетных семей края могут бесплатно посещать спортзалы, тренажёрные залы, катки, бассейны и другие спортивные объекты краевых и муниципальных учреждений.

Источник: Минспорта Красноярского края

Такая мера поддержки для многодетных семей появилась благодаря изменениям в региональном законе о физической культуре и спорте в Красноярском крае.

Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, родителям или представителям ребёнка нужно обратиться в спортивное учреждение и оформить абонемент. При этом необходимо предоставить удостоверение многодетной семьи, документ, удостоверяющий личность представителя, свидетельство о рождении ребёнка, а также две фотографии размером 30×40 мм. Услуги физической культуры предоставляются на спортивных объектах без индивидуальных тренеров или инструкторов, в свободное от тренировок или соревнований время.

Напомним, что в Красноярском крае работают 116 муниципальных и краевых организаций дополнительного образования, а также два колледжа Олимпийского резерва, где основное внимание сосредоточено на спортивной подготовке детей и подростков. Занятия проходят бесплатно.