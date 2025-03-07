Занятия спортом для детей из многодетных семей стали еще доступнее

Такая мера поддержки для многодетных семей появилась благодаря изменениям в региональном законе о физической культуре и спорте в Красноярском крае.
Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, родителям или представителям ребёнка нужно обратиться в спортивное учреждение и оформить абонемент. При этом необходимо предоставить удостоверение многодетной семьи, документ, удостоверяющий личность представителя, свидетельство о рождении ребёнка, а также две фотографии размером 30×40 мм. Услуги физической культуры предоставляются на спортивных объектах без индивидуальных тренеров или инструкторов, в свободное от тренировок или соревнований время.
Напомним, что в Красноярском крае работают 116 муниципальных и краевых организаций дополнительного образования, а также два колледжа Олимпийского резерва, где основное внимание сосредоточено на спортивной подготовке детей и подростков. Занятия проходят бесплатно.