Ответят школа, полиция и администрация: прокуратура начала проверки в приморском селе из-за первоклассника-дебошира

О неблагополучной обстановке в школе писали СМИ и новостные telegram-каналы. Утверждает, что первоклассник регулярно срывает уроки, задирает одноклассников, однако ни руководство школы, ни вышестоящие уполномоченные органы не проводили работу с трудным ребёнком и его семьёй.
И. о. главы Шкотовского муниципального округа, начальнику отдела полиции и директору образовательной организации уже внесены представления прокуратуры, надзорный орган контролирует налаживание надлежащей организации образовательного процесса.
До вмешательства прокуратуры ситуация оставалась критической. Родители учеников писали, что хулиган не только оскорбляет детей и плюёт в них, но и бьёт, таскает за ноги по полу и даже колет ребят иглой так, что у них остаются раны и кровоподтёки. Так как добиться отстранения мальчика от занятий не удалось, родители его одноклассников написали коллективный отказ от посещения детьми уроков до тех пор, пока ситуация не разрешится.
Также родители указывали на невозможность повлиять на отца и мать проблемного ученика: якобы те не только не считают поведение своего ребёнка опасным, но и хамят родителям пострадавших детей, а также классной руководительнице. Учительница пыталась решить конфликт, но и она не смогла повлиять на семью проблемного мальчика. Мальчик, в свою очередь, якобы угрожал и учительнице, что с ней «разберётся» его отец, если она не прекратит делать ему замечания. Однажды отцу, по словам родителей учеников, действительно удалось пробраться в школу на урок к сыну. Мужчина высказал педагогу претензии на повышенных тонах. Итог — женщина отказалась от руководства классом, в котором состоит маленький беспредельщик, из-за перенесённого стресса у неё обострились проблемы со здоровьем.