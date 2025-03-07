Ответят школа, полиция и администрация: прокуратура начала проверки в приморском селе из-за первоклассника-дебошира

Также родители указывали на невозможность повлиять на отца и мать проблемного ученика: якобы те не только не считают поведение своего ребёнка опасным, но и хамят родителям пострадавших детей, а также классной руководительнице. Учительница пыталась решить конфликт, но и она не смогла повлиять на семью проблемного мальчика. Мальчик, в свою очередь, якобы угрожал и учительнице, что с ней «разберётся» его отец, если она не прекратит делать ему замечания. Однажды отцу, по словам родителей учеников, действительно удалось пробраться в школу на урок к сыну. Мужчина высказал педагогу претензии на повышенных тонах. Итог — женщина отказалась от руководства классом, в котором состоит маленький беспредельщик, из-за перенесённого стресса у неё обострились проблемы со здоровьем.