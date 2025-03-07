В России хотят увеличить выплаты за рождение детей до 50 тысяч рублей

Ранее общественная палата РФ выступила с инициативой увеличить размер единовременной финансовой поддержки с 450 тысяч рублей до одного миллиона рублей для семей, в которых с начала 2025 года родится третий или последующий дети. Также там выдвинули инициативу о повышении размера месячного пособия для беременных женщин до уровня прожиточного минимума. Согласно действующему законодательству, выплаты беременным женщинам составляют 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. В дополнение к этому, предлагается внедрение системы универсальных выплат для всех детей в многодетных семьях до достижения ими возраста 17 лет.