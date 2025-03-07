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Пришло время новых технологий: В Роскачестве рассказали Life.ru о трансформации сферы ритейла

Сфера ритейла, как и любая другая отрасль экономики, активно адаптируется к технологическим изменениям и цифровым новшествам. Об этом Life.ru рассказала заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалёва на форуме «Женщины за здоровое общество».

Источник: Life.ru

Эти перемены касаются как крупных федеральных сетей, так и небольших региональных магазинов. По её мнению, одним из ключевых направлений развития стало внедрение технологий, обеспечивающих контроль за сроками хранения продуктов. Использование температурных датчиков и интеллектуальных информационных систем помогает бизнесу следить за состоянием продукции, обеспечивать соблюдение температурного режима и минимизировать риски потери качества товаров.

Заместитель руководителя Роскачества ЮлиЯ Михалёва рассказала о трансформации сферы ритейла. Видео © Life.ru.

Параллельно изменяется и поведение потребителей. В последние годы значительно возрос спрос на готовую еду, поскольку люди предпочитают экономить время на приготовлении пищи. Это привело к динамичному развитию рынка, но и к росту связанных с ним проблем.

Михалёва отметила, что лучшее положение на рынке занимают те предприятия и торговые сети, которые строго соблюдают стандарты пищевой безопасности, в частности систему HACCP. Именно они обеспечивают наиболее надёжные условия хранения и реализации готовой продукции.

«В ближайшее время, в ближайший год мы будем проводить исследования готовой продукции, реализуемые в формате кулинарии», — заключила она.

Форум «Женщины за здоровое общество» проводится уже второй раз и стал ключевой платформой для обсуждения современных тенденций в медицине. Ранее Life.ru рассказывал, что самые активные женщины обсуждают на этом мероприятии.