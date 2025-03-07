Врачи раскрыли, чем опасны тропические страны для российских туристов

По словам медика, еще одной проблемой райских курортов являются болезни, вызываемые червями-паразитами. Например, бругиоз и вухерериоз, которые поражают лимфатическую систему. Чтобы обезопасить себя от тяжёлых заболеваний, стоит основательно подойти к мерам профилактики. Поставить на окна и двери москитные сетки, использовать репелленты при выходе из дома и фумигаторы. А при первых симптомах обращаться к врачу.