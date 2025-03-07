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Врачи раскрыли, чем опасны тропические страны для российских туристов

Врач Харитонова: укус комара может обернуться смертью от малярии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отправляясь на отдых на тропические курорты, опасайтесь комаров. В беседе с NEWS.ru врач Валентина Харитонова объяснила, что именно эти маленькие насекомые являются переносчиками смертельных болезней, например малярии. Вирус содержится в слюне комара и передаются за один укус.

— Стоит также опасаться желтой лихорадки. Заболевание вызывают вирусы, которые также переносят особые тропические комары. У человека поднимается температура, болит голова, а на теле появляется красноватая сыпь, — добавила специалист.

По словам медика, еще одной проблемой райских курортов являются болезни, вызываемые червями-паразитами. Например, бругиоз и вухерериоз, которые поражают лимфатическую систему. Чтобы обезопасить себя от тяжёлых заболеваний, стоит основательно подойти к мерам профилактики. Поставить на окна и двери москитные сетки, использовать репелленты при выходе из дома и фумигаторы. А при первых симптомах обращаться к врачу.