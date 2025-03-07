Так продолжается десятилетия: в России могут запретить повышать цены на цветы в праздники

Кстати, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ накануне посоветовал россиянам воспринимать дикие наценки на цветы в канун и дни праздников как природное явление. По его словам, есть главный рыночный принцип — каждая вещь стоит столько, сколько за нее можно получить. И это «сколько» определяется соотношением спроса и предложения. Перед 8 Марта резко поднимается спрос на цветы.