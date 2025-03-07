Так продолжается десятилетия: в России могут запретить повышать цены на цветы в праздники

Парламентарий обратил внимание, что в этом году цены на цветы перед 8 марта подскочили на 40−70 процентов. И перед каждым важным праздником продавцы искусственно завышают цены.
Политик попросил главу ведомства выразить позицию министерства относительно ограничения цен на цветы в дни официальных и неофициальных праздников, а также в течение двух-трех дней перед этими датами. Потому что сейчас на следующий день после праздников цены резко снижаются, и так происходит десятилетиями.
«При этом у Федеральной Антимонопольной службы при всем многообразии инструментов для борьбы с различными злоупотреблениями отсутствует законодательно закрепленная возможность оперативно препятствовать подобным краткосрочным проявлениям рынка цветоводов и продавцов», — сказано в документе.
В обращении Нилов пообещал при необходимости разработать соответствующий документ.
Кстати, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ накануне посоветовал россиянам воспринимать дикие наценки на цветы в канун и дни праздников как природное явление. По его словам, есть главный рыночный принцип — каждая вещь стоит столько, сколько за нее можно получить. И это «сколько» определяется соотношением спроса и предложения. Перед 8 Марта резко поднимается спрос на цветы.