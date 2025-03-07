В России захотели увеличить до 50 тыс. рублей пособие при рождении ребенка

В Госдуме обсуждают предложение о повышении размера единоразового пособия при рождении ребенка. Сейчас он составляет порядка 27 тысяч рублей. На рассмотрение в Госдуму внесут скорректированный законопроект. Согласно тексту документа, базовый размер пособия может составлять до 50 тысяч рублей, передает ТАСС.
Если не учитывать индексацию в феврале 2025 года, соответствующая выплата равняется восьми тысячам рублей. Помимо государственных мер, регионы сами доплачивают жителям. Может оказаться, что рожать в одной области выгоднее, чем в другой.
«Некоторые регионы вводят собственные доплаты: где-то это 30 тысяч рублей, где-то 3,5 тысячи, а где-то дополнительных выплат нет вообще», — рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Депутат также предложил иначе рассчитывать пенсии. Их размер должен регулироваться с учетом стажа, условий работы и уровня зарплаты.