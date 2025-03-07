В Омской школе № 72 уроки русского замещает учитель физкультуры

В школе № 72 города Омска в седьмом классе русский язык проводит учитель физкультуры. Об этом рассказала одна из родительниц на страничке губернатора Виталия Хоценко.
По словам женщины, они уже наняли репетиторов по математике, теперь, сетует омичка, придется и по русскому нанимать.
«В школе 72 третий месяц уроки русского и литературы ведет учитель физкультуры. 7 В. Как аттестовывать учеников? Репетиторы по математике есть. По русскому языку тоже нужно нанимать?», — пожаловалась омичка Ольга Ф.
Как рассказали порталу «Новый Омск» в администрации города, действительно существует проблема замещения педагогов в период распространения ОРВИ и гриппа. Но при этом замещающие сотрудники имеют профессиональное педагогическое образование.
«Администрация школы активно использует все доступные возможности для закрытия вакансий. Информация о вакансиях размещена на сайтах службы занятости и департамента образования», — говорится в сообщении горадминистрации.
Кроме того в мэрии пояснили, что вакантные места активно используются для привлечения студентов профильного вуза.
Ранее мы писали, что в Омске определили подрядчика для ремонта школы № 13.